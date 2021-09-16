أنقرة (زمان التركية) – تشير تقارير إلى أن تركيا ستشهد موجة جديدة من الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة القادمة.

مر موسم الصيف، لكن المستهلكين لم يروا بركات أشهر الصيف، فعلى الرغم من نشاط الإنتاج الحقلي، إلا أن الصيف قد انتهى دون حدوث انخفاضات متوقعة في أسعار الفاكهة والخضروات.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون أن تكون هناك موجة جديدة من الزيادة في الأسعار بسبب نهاية المحاصيل الحقلية وإنتاج الصوبات التي لم تدخل النظام بعد، وفق التقرير الذي نشره موقع “خبردار” الإخباري التركي.

في الإنتاج الحيواني، ستزداد الحاجة إلى علف الحيوانات، ومن المتوقع أن تؤثر أسعار الأعلاف، التي يتجاوز معدل زيادتها السنوية 60 في المائة، على العديد من المنتجات، بدءا من منتجات الألبان إلى منتجات اللحوم، ومن الدواجن إلى البيض.

ولفت الموقع إلى أن الجفاف، الذي يعتبر فعالاً في 40 محافظة في جميع أنحاء تركيا ويخلق مشكلة خاصة في مناطق الحبوب والبقول، سيكون له تداعيات أيضاً على السوق.

وفي هذا السياق، تم إعادة ضبط الرسوم الجمركية على واردات الشعير والقمح والذرة والشوفان والحمص والعدس، وهي منتجات غذائية أساسية تؤدي إلى زيادة التضخم الغذائي، حتى العام الجديد.

ونوه الموقع بأن هناك رقابة صارمة من تجار الجملة إلى منافذ البيع بالتجزئة، وسيتم تطبيق الإجراءات الجزائية على الشركات التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل ولديها فرق نسبة عالية بين أسعار البيع والشراء.