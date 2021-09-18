أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إهدار الطعام.

أوضح التقرير أنه يتم إهدار 1.3 مليار طن من الغذاء سنويًا في العالم، بتكلفة نقدية حوالي 1 تريليون دولار.

وبخصوص تركيا، أشار التقرير إلى أن تركيا تهدر سنويا ما يقرب من 26 مليار طن من الغذاء، بقيمة 224 مليار ليرة، متابعا: “تحتل تركيا المرتبة الثالثة من بين الدول العشر التي لديها أعلى نسبة هدر للغذاء بواقع 93 كجم / سنة للفرد”.

ونصح نجدت بوزباش، رئيس مجلس إدارة نقابة أصحاب العمل في مجال الأغذية التركية، الشعب التركي بضرورة تجنب إهدار الطعام، حيث قال إنه يجب أن تأكل لتعيش، وليس تعيش لتأكل.

وأضاف بوزباش أنه في العالم، حيث تتقلص المساحات الزراعية ويزداد عدد السكان بمقدار 85 مليون كل عام، اكتسب هدر الطعام وفقده أهمية أكبر من أي وقت مضى.

وتابع: “في البلدان النامية، تنشأ خسائر الأغذية في الغالب من أوجه القصور في البنية التحتية في عمليات الإنتاج والحصاد والتخزين والتجهيز والتوزيع والتسويق، بينما تحدث في البلدان المتقدمة في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك. تحدث 56٪ من فقد الأغذية وهدرها في البلدان المتقدمة و 44٪ في البلدان النامية”.

وأشار بوزباش إلى أنه إذا أمكن توفير ربع هذا الطعام، يمكن إطعام 821 مليون جائع في العالم.