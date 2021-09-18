أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث في تركيا عن ارتفاع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم الانتخابي بعد.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات والأبحاث في تركيا أشار إلى تسجيل حزب العدالة والتنمية الحاكم أكبر نسبة ضمن هؤلاء الناخبين المترددين.

ويواصل تحالف الجمهور الحاكم الإشارة إلى عقد الانتخابات في موعدها الطبيعي عام 2023 وذلك مع إصرار تحالف الشعب المعارض بعقد انتخابات مبكرة.

وترى مؤسسة الدراسات والأبحاث أن تركيا قد تشهد انتخابات مبكرة نهاية عام 2022.

استطلاع الرأي كشف عن نتائج صادمة بشأن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم الانتخابي ويُتوقع أن يؤثروا بشكل كبير على نتائج الانتخابات برفقة الناخبين من الجيل زد.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين، الذين تم تقسيمهم وفقا للأحزاب السياسية التي صوتوا لها خلال انتخابات عام 2018، عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له حال انعقاد.

بلغت نسبة من لم يحسموا موقفهم الانتخابي بعد من بين المشاركين نحو 21.2 في المئة، بينما كان لناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم النصيب الأكبر من بينهم.

العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى

وكان من بين الناخبين غير الحاسمين لموقفهم الانتخابي خلال شهر أغسطس المنصرم 37 من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم و15.8 في المئة من أنصار حزب الشعب الجمهوري و5.3 في المئة من أنصار حزب الخير و3.3 في المئة من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

،