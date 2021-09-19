إسطنبول (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدد من الإجراءات لدعم المصدرين، في محاولة يبدو أن غرضها تعزيز الاقتصاد التركي قبل عام 2023 حيث ستشهد البلاد عقد انتخابات برلمانية ورئاسية.

تشمل المبادرات التي أعلنها أردوغان في برنامج “أبطال التصدير” لجمعية المصدرين الأتراك في إسطنبول إعادة هيكلة بنك التصدير التركي – الذي يساعد المصدرين الأتراك والشركات ذات الصلة، وإنشاء مركز معارض تجاري جديد وإلغاء الودائع الأمنية.

كانت تركيا سجلت عجزًا في التجارة الخارجية بقيمة 4.28 مليار دولار في يوليو، مع زيادة في واردات السلع الوسيطة في ظل تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو على مدار العامين الماضيين.

ووفق استطلاعات الرأي تعتبر أزمة الاقتصاد والبطالة أهم ما يؤرق حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدد شعبيته في الانتخابات المقبلة.

وتسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إلى تضييق فجوة التجارة من خلال زيادة الصادرات، بعد أن اتسعت فجوة التجارة بنسبة 51.3 في المائة عن يوليو من العام الماضي، ونمت بوتيرة سريعة منذ نوفمبر، بحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي الماضي.

من جانبه، أعلن أردوغان عن إنشاء صندوق تنمية الصادرات بمساهمات من المصدرين في البلاد للمساعدة في إلغاء متطلبات المصدرين لإنتاج ودائع الضمان.

وأضاف أردوغان: “بما أن رجال الأعمال لدينا ينتجون ويصدرون ويوفرون فرص عمل، سنكون جميعًا قادرين على التطلع إلى المستقبل بثقة”، على حد قوله.

كما تعهد أردوغان بأن حكومته ستعلن عن خطة عمل لدعم التصدير والمصدرين في الأيام المقبلة.

كذلك صرح الرئيس التركي بأن مركز معرض التصدير سيقام في إسطنبول التي تعتبر العاصمة التجارية والثقافية لتركيا، متمنيا أن يتحول المركز إلى مركز دولي في أقرب وقت ممكن.

ووفق بيانات رسمية ارتفع عجز ميزان التجارة الخارجية التركية خلال شهر مايو بمقدار 20.74، لكن تحسنت الصادرات كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع حجم الصادرات التركية، كما ارتفع أيضا عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو بمقدار 20.74.

وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة ارتفعت الصادرات خلال شهر مايو المنصرم بنحو 65.5 في المئة وارتفعت الواردات بنحو 54 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات التي كشف عنها وزير التجارة، محمد موش، بشأن التجارة الخارجية خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو هذا العام إلى ارتفاع الصادرات بنحو 65.5 في المئة لتسجل 16.5 مليار دولار.

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع حجم الصادرات التركية، كما ارتفع أيضا عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو بمقدار 20.74.

وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة ارتفعت الصادرات خلال شهر مايو المنصرم بنحو 65.5 في المئة وارتفعت الواردات بنحو 54 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات التي كشف عنها وزير التجارة، محمد موش، بشأن التجارة الخارجية خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو هذا العام إلى ارتفاع الصادرات بنحو 65.5 في المئة لتسجل 16.5 مليار دولار.

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع حجم الصادرات التركية، كما ارتفع أيضا عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو بمقدار 20.74.

وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة ارتفعت الصادرات خلال شهر مايو المنصرم بنحو 65.5 في المئة وارتفعت الواردات بنحو 54 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات التي كشف عنها وزير التجارة، محمد موش، بشأن التجارة الخارجية خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو هذا العام إلى ارتفاع الصادرات بنحو 65.5 في المئة لتسجل 16.5 مليار دولار.

وفي مايو الماضي بيانات رسمية عن ارتفاع حجم الصادرات التركية بنحو 65.5 في المئة وارتفعت الواردات بنحو 54 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كما ارتفع أيضا عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو بمقدار 20.74.