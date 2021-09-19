القاهرة (زمان التركية)ــ أقرت المنظمة العربية للسياحة مبادئ عامة لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة لكورونا ومعايير أخرى بين الدول العربية بما يسهم بشكل فاعل في تنشيط قطاع السياحة والسفر وتقليل خسائره آثارها السلبية على العاملين بهذا المجال.

المنظمة تسعى إلى تنسيق عربي سريع فيما يتعلق بإجراءات السفر واعتماد وتسجيل اللقاحات واستخدام التطبيقات الرقمية.

أوضح أمين عام المنظمة العربية للسياحة شريف فتحى أن الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية تطلبت تحركًا سريعاً حيث بادرت المنظمة منذ بداية الجائحة بتشكيل فريق لإدارة الأزمات ضم وزراء السياحة العرب والمنظمات المعنية وجامعة الدول العربية وخبراء متخصصين بمجالات السياحة والسفر حيث قدم الفريق العديد من التوصيات والدراسات، وقد تقدمت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 108 بمقترح مبادئ عامة تشمل توحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة لكورونا ومعايير أخرى بين الدول العربية بما يسهم بشكل فاعل في تنشيط قطاع السياحة والسفر وتقليل خسائره آثارها السلبية على العاملين بهذا المجال.

أكد الأمين العام للمنظمه العربيه للسياحه على أهمية سرعة التنسيق العربى المشترك فى هذا المجال بشكل يعتمد على أحدث وأفضل الممارسات والتوصيات العالمية تمهيدا لتنسيق عالمى متوقع وباستخدام افضل التطبيقات الرقمية التي تعتمد على النموذج المعتمد للـ QR كود وتضمن نزاهة وسرية معلومات المسافرين ومساعدتهم على تنظيم إجراءات سفرهم بشكل أسهل. وهذا مايفرضه واقع التعايش مع كورونا وتحقيق أفضل مواءمة بين الجوانب الصحية والاقتصادية، مواصلا بأن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضمن :

1- الموافقة على المبادىء العامة التى تشمل توحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها مابين الدول العربية كمبادىء استرشادية بهذا المجال

2- إنشاء فريق عمل استشاري تحت مظلة جامعة الدول العربية يتكون من الأمانة الفنية للمجلس والمنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي ( اياتا ) لتقديم المشورة والدعم في هذا الشأن لجميع الدول التي ترغب في الاسترشاد بهذه الإجراءات وغيرها و تقديم المشورة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأختتم شريف عطية حديثه بشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لدعمه الدائم وللمجلس الاقتصادى والاجتماعى على تقديره لحجم التحدى الذى تواجهه صناعه السياحه والسفر .