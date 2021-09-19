أنقرة (زمان التركية) – شهدت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ولاية مرسين جنوب تركيا، واقعة تعكس رعبه من التعرض لمحاولة اغتيال.

نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزال، ذكر أنه بينما الرئيس أردوغان، كان يجري سلسلة من الزيارات في مرسين تم تجريد عناصر الشرطة المحلية من الذخيرة الخاصة.

أردوغان زار مرسين أمس للاطلاع على محطة أكويو للطاقة النووية.

أوزال أوضح أن زيارة أردوغان مهمة لكن يطغى عليها الشق السياسي، قائلا: “الرئيس موجود داخل مرسين، لكنه لن يستطيع احتضان مرسين بأكملها نظرا لقدومه إلى المدينة بصفته رئيسا لحزب سياسي”.

أضاف السياسي المعارض “أثناء قدومه إلى مرسين اليوم شهد السكان واقعا غريبا عنهم. فقد عايش سكان المدينة ما أحدثته مئات السيارات والآلاف من عناصر الأمن بالمدينة. تم مصادرة الذخيرة من قوات أمن مرسين المرافقين للرئيس باستثناء حرسه الشخصي. ظهر أردوغان بصورة الرئيس الذي لا يثق في القوات الأمنه”.