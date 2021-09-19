أنقرة (زمان التركية)ــ أبدت تركيا رفضها مخرجات قمة دول جنوب أوروبا واعتبرتها “منحازة”و “منفصلة عن الواقع”.

ردا على على الإعلان المشترك الذي تم تبنيه في قمة دول جنوب أوروبا (MED9) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تانجو بيلجيتش إن “ما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وقبرص والهجرة غير النظامية كان منحازا وعديم الرؤية ومنفصل عن الواقع”. وذكر بيلجيتش أنهم يدعون دول الاتحاد الأوروبي التي وقعت على الإعلان إلى “التخلي عن المواقف أحادية الجانب والمتحيزة التي اتبعتها اليونان والإدارة القبرصية اليونانية بشكل أعمى”.

وقعت فرنسا وجمهورية قبرص وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا واليونان على بيان مشترك في ختما القمة الثامنة لدول جنوب أوروبا التي عقدت في أثينا، عاصمة اليونان، في 17 سبتمبر.

وجدد البيان دعوة تركيا لقبول دعوة جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي للحوار حول ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري. وتم التأكيد على أنه من الضروري أن تمتثل جميع الدول للقانون الدولي وتجنب الاستفزازات والإجراءات الأحادية الجانب.

في البيان المشترك، تم التأكيد مرة أخرى على أنه في تكرار التوترات، فإن الاتحاد الأوروبي مصمم على استخدام جميع الأدوات المتاحة له لحماية مصالح الدول الأعضاء والاستقرار الإقليمي. كما ورد في البيان “نحن مستعدون لحوار ثنائي مع تركيا من أجل تطوير التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بشرط احترام الشروط التي وضعها المجلس الأوروبي”.

وفي البيان الذي نشر عقب القمة، تم التأكيد على أن “مقترحات حل الدولتين غير مقبولة” في شبه جزيرة قبرص، في إشارة إلى دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى “حل عادل على أساس فيدرالي يقوم على أساس الطائفتين، ثنائية المناطق والمساواة السياسية”. وجاء في البيان المشترك أن تركيا أدينت “لأعمالها غير القانونية” في منطقة فاروشا المغلقة وطالبت بالتراجع هذه الأعمال.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكدت في يوليو الماضي أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدًا اقتراح “حل الدولتين” في شبه جزيرة قبرص المقسمة الذي تقدمه تركيا.

يذكر ان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في يوليو الماضي تخصيص 14 مليون دولار لبناء قصر رئاسي في شمال قبرص التركية.