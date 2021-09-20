أنقرة (زمان التركية) – تواصل الحكومة التركية خصخصة الأراضي والعقارات المملوكة لوزارة المالية بعد بيع العديد من المصانع والمصالح الحكومية في السنوات الماضية.

الجريدة الرسمية نشرت مزايدة لبيع عقارات تتبع وزارة الخزانة والمالية، حيث سيتم خصخصة 20 عقارا للبيع وآلاف الأفدنة في 10 مدن.

سيتم خصخصة العقارات والأراضي في مدن جيراسون وكيرشهير وأضنة وكوتاهية ومرسين زوجولداك وهاتاي وأرزينجان وموش وتوكات وطرحها للبيع في إطار بنود القانون رقم 4046.

ستتلقي اللجنة المسئولة عن الخصخصة عطاءات من أكثر من متقدم داخل مظاريف مغلقة وسيتم إجراء مفاضلات. يعقد في النهاية مزاد علني يشارك به أصحاب أفضل العروض.

وسيتاح مشاركة الجمعيات والأوقاف والشركات التعاونية

وبإمكان الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين والشركات التعاونية والجمعيات والأوقاف التي تتمتع بحق تملك العقارات ضمن الوثائق التأسيسية المشاركة في المناقصات.

هذا ولا يمكن إشراك الصناديق المشتركة إلا ضمن مجموعات المشاريع المشتركة.