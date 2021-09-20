أنقرة (زمان التركية) – قال استطلاع رأي حديث إن 7 من كل 10 أكراد في تركيا سيصوتون لصالح حزب الشعوب الديمقراطي بالانتخابات المقبلة.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “كوندا” للأبحاث، أوضح أن دافع “الهوية الكردية” يغلب لدى من سيصوتون لحزب الشعوب الديمقراطي، وليس دافع “السياسة”.

بكير أغيردير، المدير العام لمؤسسة كوندا قال تعليقًا على النتائج إن أحزاب المعارضة قد تكون لديها فرصة للفوز في الانتخابات بدون الأكراد، لكنهم لا يستطيعون تشكيل تركيا الجديدة بدون الأكراد.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية تنظر في الوقت الحالي دعوى لحل حزب الشعوب الديمقراطي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب وحظر المئات من ناخبيه، فيما سيكون قرارها فارقا في الانتخابات المقبلة.

وبخصوص حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أغيردير أن حزب العدالة والتنمية خسر الآن نصف الأصوات التي فاز بها في عام 2015، وهذا الناخب لم يجد لنفسه عنوانًا جديدًا.

مشيرًا إلى أن تركيا مؤلفة سياسيًا من 3 مناطق، قال أغيردير إن حزب الشعب الجمهوري نشط في المنطقة الساحلية من إسكندرونة إلى إسطنبول، وحزب العدالة والتنمية نشط في وسط الأناضول، وحزب الشعوب الديمقراطي نشط في المنطقة الثالثة. وأكد أغيردير أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق الثلاث، وإن هناك أيضًا اختلافات اقتصادية خطيرة.

مدحت سنجار زعيم حزب الشعوب الديمقراطي قال في تصريحات حول إمكانية دعم مرشح مشترك مع تحالف الأمة المعارض، إنهم غير منغلقين على هذه الفكرة، لكنه أشار إلى ما هو أهم من وجهة نظرهم وقال: “حزب الشعوب الديمقراطي منفتح على فكرة المرشح المشترك، لكن دعونا لا نناقش الأسماء الآن. أولاً، يجب مناقشة المبادئ وأمن الانتخابات”.

زعيم الحزب الكردي قال “نحن ندرك أن الانتخابات المقبلة مهمة للغاية. يعلم الجميع أن حزب الشعوب الديمقراطي هو القوة الرئيسية، لكن علينا أن نعرف أن الأجندة السياسية التي تركز على الانتخابات تنطوي على مخاطر تفويت مشاكل تركيا الحقيقية. مع الاعتراف بأهمية الانتخابات، علينا أن نذكر أن النضال الاجتماعي والتنظيم الشعبي الواسع النطاق لا غنى عنهما في العملية التي تسبق الانتخابات” في إشارة إلى إصراره على أن يكون لحزب الشعوب الديمقراطي دور فاعل على الأرض دون الاكتفاء بدعم تحالف المعارضة من بعيد.