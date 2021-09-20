أنقرة (زمان التركية) – بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كتابه، تستعد السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، لإصدار كتابها.

كتاب أمينة أردوغان الذي سيحمل اسم “رحلاتي الأفريقية”، ينتطر طرحه في الأسواق في أكتوبر المقبل.

أمينة أردوغان تروى في كتابها الأول، انطباعاتها وذكريات جولاتها في 23 دولة أفريقية هم الجزائر وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وساحل العاج وغانا ونيجيريا وغينيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق ومدغشقر والسودان وتشاد وتونس وموريتانيا ومالي وجنوب إفريقيا وزامبيا وغامبيا والسنغال.

سيتم نشر الكتاب باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والسواحلية.

استهلت أمينة كتابها بكلمات مولانا جلال الدين الرومي، “شمعة لا تخسر شيئًا بإضاءة شمعة أخرى”. قالت السيدة الأولى أردوغان، في المقدمة بعنوان “نحو إفريقيا”، إن رحلاتها إلى الخارج تعني “مشاهدة التجارب الإنسانية وتذكر المسؤوليات مرة أخرى”.

كما لفت الانتباه احتواء الكتاب على صور أمينة أردوغان، التي تحكي فيها ذكرياتها مع النساء والأطفال والمعاقين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طرح هذا الشهر كتابه

“عالم أكثر عدلا ممكن”، والمترجم إلى لغات أخرى غير التركية بينها العربية.