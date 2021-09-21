نيويورك (زمان التركية)ــ التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط حالياً إلي نيويورك للمشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن اللقاء بين أبو الغيط وجوتيريش يوم الإثنين تناول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا سبل التعامل مع الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

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وأوضح أن الأمين العام استعرض في هذا السياق مجمل مواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية وبالذات في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس بشكل يؤدي إلى إخراجها من أي تسوية محتملة للصراع القائم.

وأشار البيان إلى أن السكرتير العام أكد من جانبه التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لتعبئة الجهد الدولي، بما في ذلك من خلال الرباعية الدولية، للتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

‎وأضاف أن اللقاء شهد توافق الطرفين حول ضرورة الاستمرار في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلي تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وكذا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة بغية حث جميع الأطراف السياسية الليبية على الالتزام بالاستحقاق الانتخابيالمقبل في موعده وإتمامه بنجاح.

كما تناول اللقاء سبل حلحلة الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية للحكم في البلاد.

وذكر بيان الجامعة العربية أن الأمين العام شدد على أهمية تعديل السلوك الإيراني في المنطقة في ظل سعيها لزيادة نفوذها في عدد من الدول العربية بما يزعزع الاستقرار في المنطقة العربية.