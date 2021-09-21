أنقرة (زمان التركية) – أصبحت الليرة التركية هي العملة التي فقدت أكبر قيمة لها مقابل الدولار بنسبة 4.30 في المائة خللا الشهر الحالي، من بين عملات البلدان النامية.

وصل الدولار إلى 8.7246 ليرة وبلغ ذروته بعد يوليو، وسجل اليورو 102212 ليرة.

تسارع ارتفاع أسعار الصرف يأتي قبل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي.

من المتوقع أن يدلي بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات متشددة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 93.44، متابعًا ذروة الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي يكتسب الدولار قوة، تنخفض قيمة جميع عملات البلدان النامية، ولكن أكثرهم انخفاضا كانت الليرة التركية.

الليرة التركية فقدت أكبر قيمة مقابل الدولار، مع انخفاض بنسبة 4.30 في المائة في سبتمبر، وهناك مخاوف من استمرار الانهيار.

يذكر أنه مع بدء البنك المركزي التركي في إرساء الأساس لخفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره من قبل الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، يعتقد معظم المحللين أن البنك لن يضغط على الزناد هذا الشهر وسيبقي الفائدة عند 19 بالمئة، نظرًا لارتفاع التضخم.