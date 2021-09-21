أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات القضائية في تركيا بحبس مواطن يعاني من إعاقة بنسبة 98 في المئة بسبب تغريدة نشرها على تويتر في عام 2015.

خضع التركي بكر جوفان المصاب بداء الدماغ التنكسي العصبي “هنتنغتون” للمحاكمة بسبب تغريدة نشرها عام 2015. المحكمة صدقت على قرار الحبس لمدة 22 شهرًا الذي صدر ضده قبل 5 سنوات بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية” وتم إيداعه سجن أسكيشهير.

وعبر تويتر نشرت الزوجة رقية جوفان، تغريدة ذكرت خلالها أن السلطات قررت سجن زوجها الذي يعاني من إعاقة بنسبة 98 في المئة.

أضافت: “التغريدة محط الاتهام كانت في عام 2015. زوجي مريض بداء هنتنغتون ولم يستطع الالتقاء بمحاميه وأبنائه وهو ما يقلقني. هل هو بمفرده؟ هل يتناول طعامه؟ هل هناك من يساعده؟ كيف يتم تلبية احتياجاته؟ هل كل هذا الظلم بسبب تغريدة؟”.