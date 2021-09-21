أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم.

في ظل خلاف مع روسيا بشأن شبه الجزيرة الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الروسية، أعلنت تركيا أنها لن تعترف بالانتخابات التي أجريت في القرم لانتخاب مجلس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تانجو بيلجيتش، أن التصويت في شبه جزيرة القرم “ليس له شرعية قانونية”.

وأوضح بيلجيتش أن تركيا تواصل دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا، وأكد أن نتائج انتخابات الدوما التي أجريت في شبه جزيرة القرم في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2021، غير معترف بها من قبل أنقرة.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علقت على تصريحات بيلجيتش، بالقول إن “روسيا لن تترك من دون اهتمام تصريح تركيا بعدم الاعتراف بانتخابات مجلس الدوما (النواب) في شبه جزيرة القرم الروسية” على حد تعبيرها.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إن “تركيا تعلم جيدا أن القرم هو جزء سيادي من الاتحاد الروسي، وتعلم جيدا أننا لن نترك من دون اهتمام مثل هذه التصريحات”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن هو الآخر عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.