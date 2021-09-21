أنقرة (زمان التركية) – قررت “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية غير هادفة للربح ومسجلة في بلجيكا، عقد محاكمة رمزية لحكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ارتكاب تهم بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره.

المحاكمة التي ستستمر 4 أيام في جينيف، يمكن متابعتها مباشرة على موقع المحكمة وعلى قناة يوتيوب الخاصة بتركيا، باللغتين الإنجليزية والتركية.

المحاكمة يشارك فيها قضاة بعضهم عملوا سابقا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقاضي المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، ونائب رئيس المحكمة الإدارية لمجلس أوروبا.

خلال المحاكمة تم عرض تقارير المحامين المشهورين عالميًا وشهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.

“Kocanızın Türk İstihbaratı (MİT) tarafından kaçırıldığını iddia etmekte ısrar ederseniz, başınız belaya girer”

Mustafa Bey’in eşi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından defalarca tehdit edildi. #turkeytribunal2021 #abductions pic.twitter.com/wkXolL9P6D — Turkey Tribunal (@turkey_tribunal) September 21, 2021

ونشرت “محكمة تركيا” وهي مبادرة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، تقاريرا تحت 6 عناوين مختلفة في نطاق الإجراءات. عناوين التقارير هي: التعذيب والاختفاء القسري والإفلات من العقاب وحرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى العدالة والجرائم ضد الإنسانية في تركيا.

المحكمة ليست هيئة ملزمة قانونًا، ولكن من المتوقع أن تتمتع قراراتها بسلطة أخلاقية عالية وتشكل قانونًا قضائيًا.

سيتم نشر جميع وثائق المحكمة والشهادات وقرارات القضاة بشفافية كاملة من خلال أدوات الاتصال الرقمية الحديثة. تريد المحكمة إعلام وتوعية المجتمع الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

من المقرر الإعلان عن حكم المحاكم، غير الملزم قانونًا، في 24 سبتمبر. بناءً على الحكم، من المتوقع أن تتقدم المحكمة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC).