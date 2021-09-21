أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، إن البرلمان التركي هو عنوان حل الأزمة الكردية.

تصريحات دميرطاش الرئيس المشارك السابق حزب الشعوب الديمقراطي تأتي ردا على زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي أكد أنه يمكن حل الأزمة الكردية من خلال حزب الشعوب الديمقراطي.

عبر تدوينة على حسابه في تويتر الذي يديره محاميه، أوضح دميرطاش أن حزب الشعوب الديمقراطي يطمح إلى حل كل مشاكل تركيا بما في ذلك القضية الكردية.

وأضاف دميرطاش، أن حزب الشعوب الديمقراطي فاعل سياسي لديه إرادة وطبعا هو المحاور، مشيرا إلى أن عنوان الحل للأزمة الكردية هو بطبيعة الحال البرلمان.

كما علق الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار، على تصريحات كيليتشدار أوغلو، قائلا إنها إيجابية، وإن عنوان الحل للأزمة هو البرلمان، ولا يمكن تجاهل أي فاعل.

كيليتشدار أوغلو انتقد تجاهل حزب العدالة والتنمية لدور حزب الشعوب الديمقراطي في حل الأزمة مع الانفصاليين الأكراد ومحاولة إقصائه من الساحة السياسية، وانتقد خطوة سابقة أقدمت عليها الحكومة عام 2019 للتفاوض مع زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان.