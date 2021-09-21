أنقرة (زمان التركية) – أصبحت سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، مجددا بسبب ارتدائها ساعة باهظة الثمن.

تثير أمينة أردوغان الانتباه دائما بإصرارها على الظهور بإطلالات تنم عن ثراء فاحش.

بعد أن شغلت منصات التواصل الاجتماعي في أحداث مختلفة بحقائبها الثمينة، لفتت زوجة أردوغان الانتباه هذه المرة بساعة يد ماركة شوبارد هابي داييموندز الشهيرة، تبلغ قيمتها 30 ألف يورو.

الصورة هذه المرة نشرتها أمينة في كتابها الجديد بعنوان “رحلاتي الأفريقية”.

الإطالة المثيرة كانت خلال زيارة أمينة أردوغان لدولة أثيوبيا.

نائب رئيس حزب الجيد، أحمد أرأوزان، سخر من زوجة الرئيس وقال “ساعة يد أمينة أردوغان ماركة شوبارد تتناغم مع فقر أفريقيا”.

وأشار أرأوزان إلى أن سعر الساعة يبدأ من 30 ألف يورو.

تزداد الانتقادات الموجهة لعائلة أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية طاحنة.