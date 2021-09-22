نيويورك (زمان التركية)ــ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق.

جاء ذلك يوم الثلاثاء على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما جدد أبو الغيط التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

من جانبه استعرض المنفي أخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي، لافتا إلى التطورات الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق أكد على ضرورة تكاتف الجهود الاقليمية والدولية للبدء الفوري في إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

وذكرت الجامعة أن الأمين العام عبر عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكري الأجنبي من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة