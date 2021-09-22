أنقرة (زمان التركية) – اصطحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيارتين مصفحتين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفق تقرير تركي.

أردوغان توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، برفقة سيارتين مرسيدس مدرعتين يستخدمها في تركيا، لاستعمالهما في نيويورك.

موقع “كرونوس” نقل عن مصدر القول إن سيارتين مصفحتين طراز Mercedes S600 Guard نقلا من مطار إيسنبوغا في أنقرة إلى مطار جون كنيدي بنيويورك، بواسطة طائرة شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي.

وفق الموقع بلغت تكلفة شحن السيارتين المدرعتين عبر المحيط 270 ألف دولار (2.3 مليون ليرة تركية).

ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها أردوغان سيارته في الخارج، منذ عام 2017، يستخدم الرئيس التركي سيارته الخاصة في جميع رحلاته إلى الخارج. حيث تم نقلها إلى تشيلي وبيرو والإكوادور.

ويبلغ سعر الدخول الجمركي لـ “S600 Guard” موديل مرسيدس 474 ألفاً و 950 يورو (4 ملايين و 825 ​​ألف ليرة تركية). عند إضافة 220٪ ضريبة الاستهلاك الخاص و18٪ ضريبة القيمة المضافة (VAT) مع متوسط ​​سعر الصرف، يقترب السعر في تركيا من 40 مليون ليرة تركية.

وتم استيراد S600 Guard من ألمانيا، وبمجرد أن تدرك السيارة أنها تتعرض للهجوم، فإنها تقوم بتفعيل جميع إجراءات الحماية بنفسها.