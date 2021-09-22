أنقرة (زمان التركية) – زعم باريش يركاداش، البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن زعيم المعارضة كما كليجدار أوغلو تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد.

صرح الصحفي والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش يركاداش، بذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “الوقت الحالي” المذاع على قناة KRT TV.

وخلال مشاركته بالبرنامج تطرق يركاداش إلى الموضوع الذي تناوله في مقاله الأخير بصحيفة كوركوسوز زاعما توجيه الرئيس السوري، بشار الأسد، دعوة إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، عقب تصريحاته بشأن اللاجئين السوريين داخل تركيا.

وأفاد يركداش أن الأسد اطلع على تصريح كليجدار أوغلو بشأن ضمان عودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا لبلادهم من ثم بعث دعوة إلى كليجدار أوغلو لبحث هذا الأمر غير أن الأخير لم يقم بالرد على تلك الدعوة بعد سواء بالقبول أو الرفض.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري عارض موقف الرئيس رجب أردوغان من نظام الرئيس بشار الأسد، ودعا الحزب في مناسبات عدة إلى المصالحة بين تركيا وسوريا.

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