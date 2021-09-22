أنقرة (زمان التركية) – وقعت تركيا على “الاتفاق الإبراهيمي” مع غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية، والتي وصفتها من قبل بأنها “خيانة للقضية الفلسطينية”.

العام الماضي، عندما وقعت الإمارات وإسرائيل، “الاتفاق الإبراهيمي”، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا نددت فيه بالاتفاقية، مؤكدة أنها تعد خيانة للقضية الفلسطينية.

قلب مدينة نيويورك الأمريكية، أيدت الخارجية التركية الاتفاق الإبراهيمي، وجاء في الإعلان الذي نشرته “اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية”، التي تعتبر أكبر منظمة تركية موالية للحزب الحاكم في الولايات المتحدة، وغرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية، تأييد الخارجية بشكل كامل للاتفاقية.

وتعرف المادة الخامسة في الاتفاق الإبراهيمي، الذي كشف عنه مع تطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل في صيف 2020، أنه “مبادرة سلام وازدهار وأمن إقليمي” وينص على دعم مثل هذه الاتفاقيات.

عندما وقعت الإمارات هذا الاتفاق في أغسطس 2020، اتهمتها تركيا، بـ “خيانة القضية الفلسطينية”. كما وصف الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك الاتفاق، بأنه “اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية”.

ميتين جوركان، عضو حزب الديمقراطية والتقدم، قال عبر تويتر، تعليقا على الخطوة التركية “البقاء لله في القضية الفلسطينية”.