نيويورك (زمان التركية) – التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وفد من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني السوري، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة.

الأمانة العامة للجامعة العربية قالت إن اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الازمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها.

وأوضح البيان أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الاوضاع على الساحة السورية، حيث أكد من جانبه على أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة الى قرار مجلس الامن 2254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.

و أشار إلى أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض إلى أي شئ ملموس حتي الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث. كما استمع من أعضاء الوفد إلى شرح لمخاطر التغيرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد.

وأكدت الأمانة العامة أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254، مستذكرا في هذا السياق لمجمل الأوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول إلى مخرج سياسي للوضع الحالي.

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