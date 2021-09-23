أنقرة (زمان التركية) – بعد اختفائه قبل نحو ثلاثة أيام، عُثر على المراهق التركي أردا يورتسفان البالغ من العمر 16 عاما وجثته معلقة على شجرة في غابة بمنطقة كارتال بولاية مدينة إسطنبول.

اختفى الطالب بالمرحلة الثانوية يوم الإثنين الماضي بعد مغادرة منزله في حي أسنتبه في منطقة كارتال على متن دراجته,

العائلة حررت محضرا في مركز الشرطة وتقدمت ببلاغ يفيد اختفائه.

قوات الأمن فتشت الغابة بعد التقاط إشارة من هاتفه الشخصي، وعثر في البداية على دراجة يورتسفر، ومع استمرار البحث عثر على الشاب يورتسفر مشنوقا ومعلقا على شجرة. ولا تزال التحقيقات قائمة للوقوف على سبب الوفاة.

كانت جمعية خريجي ثانوية خدمات القرية في إسطنبول أصدرت بيانا حول واقعة الاختفاء أفادت خلاله أن يورتسفر هو أحد طلاب المدرسة وكان قد غادر منزله في منطقة كارتال برفقة دراجته السوداء وهو يرتدي قميص رمادي وحقيبة مشيرة إلى أن ظهوره الأخير كان في محيط منطقة كارتال.

قالت الجمعية: انقطعت أنباء يورتسفر منذ عطلة الأسبوع الماضي. وعُلم مؤخرا أن يورتسفر كان في طريقه إلى حلقة دراسية.

هذا وتم نقل جثمان يورتسفر إلى مشرحة مستشفى لطقي كيردار بمنطقة كارتال بعد فحص الفرق الأمنية لها.