أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة في تركيا بحبس المغني الشهير، إبراهيم تاتليسس، شهرين ونصف وتغريمه 740 ليرة.

الحكم صدر بحق المغني بعد اتهامه بتهديد فولاي أكباي الذي يعمل مديرا في قناة تاتليسس التي كان يمتلكها.

النيابة العامة طالبت في مذكرة الاتهام بحبس تاتليسس حتى 4 أعوام على خلفية تهديد وإهانة أكباي.

تقدم أكباي عبر محاميته، جيدا يلدرم، ببلاغ إلى النيابة ضد مديره تاتليسس بسبب توجيه إهانات وتهديدات له. خلال البلاغ أوضحت المحامية أن تاتليسس بعث رسائل مليئة بالإهانات من هاتفه الشخصي إلى موكلها مطالبة بإدانته.

الرسائل لاتخصني

وخلال إفادته ضمن التحقيقات أوضح تاتليسس أنه أسند مهام الشركة إلى توبراك والموظفين الآخرين غير أنه علم بوقوع أعمال فساد في الشركة فقرر إنهاء عملهم مفيدا أن الرسائل محط البلاغ لا تخصه.

وقبيل ثلاثة أسابيع أصدرت المحكمة قرارها بحبس تاتليسس شهرين و15 عاما بجانب تغريمه 740 ليرة بتهمة الإهانة، غير أن أرجأت النطق بالحكم.