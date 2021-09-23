أنقرة (زمان التركية) – خضع مئات المحامين في تركيا لمحاكمات بتهم سياسية وسجن عدد منهم وفق أنيس كاباداي الناشط في حركة العدالة غير المشروطة.

تصريحات كاباداي جاءت خلال جلسة حوار تم بثها عبر الإنترنت مع البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وفي إشارة إلى أن الحكومة تحاول إسكات المحامين في تركيا، أكد كاباداي أنه في السنوات الخمس الماضية، تمت محاكمة أكثر من 1500 محام في تركيا، وتم اعتقال أكثر من 600 منهم.

وأضاف كاباداي: “حكم على 450 محاميا بالسجن 2756 عاما بتهم١ سياسية مثل الانتماء إلى منظمة إرهابية أو مساعدة منظمة إرهابية”.

وتابع كاباداي: “لا يمكن للناس التحدث إلى أي شخص آخر غير محاميهم وعائلاتهم من السجن بأي حال، وإسكات المحامين يعني إسكات المجتمع بأسره وإسكات الحق في الدفاع”.

كما أشار كاباداي إلى عدم تنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن 184 قضية، مشيرا إلى أن سبب وقفتهم الاحتجاجية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو رغبتهم في إتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذه القرارات النهائية.