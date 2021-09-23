أنقرة (زمان التركية) – وصفت “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية غير هادفة للربح ومسجلة في بلجيكا، نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ”الملك العاري”.

تستعد محكمة تركيا التي أطلقت محاكمات رمزية لحكومة أردوغان، بسبب الانتهاكات بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره، لإعلان نتيجة المحاكمات الرمزية التي تعقدها.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس ملزماً، إلا أنه سيكون فرصة تخدم الوعي الدولي.

محكمة تركيا التي تجاهلتها وسائل الإعلام المؤيدة في تركيا، كان لها صدى في العالم، حيث فسرت على أنها تطور مهم للغاية من قبل الدوائر القانونية.

ينظر إلى محكمة تركيا في جنيف على أنها محاكمات مثل محكمة راسل ومحكمة العراق العالمية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

على خطى محكمتي راسل والعراق العالميتين، تحقق محكمة تركيا في جنيف لكشف الجرائم التي ارتكبها نظام أردوغان بحق مواطنيه، يعرض ضحايا عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب شعاداتهم للرأي العام العالمي.

تم الإبلاغ عن جرائم ارتكبها نظام أردوغان، الذي ابتعد عن الديمقراطية بعد 15 يوليو.

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