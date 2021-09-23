أنقرة (زمان التركية) – قال مصمم الأزياء التركي، باربروس شانسال، إن نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسكت الأصوات المعارضة بالاتهامات، والترهيب بمحاكمات جائرة والاعتقالات والتعذيب.

تصريحات شانسال جاءت خلال مشاركته في جلسة “محكمة تركيا” التي انطلقت قبل أيام في جينيف، وهي محاكمة رمزية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، على ارتكاب جرائم بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره.

أوضح شانسال أنه تم رفع 58 دعوى قضائية ضده حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيستمر في طريقه.

المصمم التركي ذكر أن أردوغان يبني في تركيا إمبراطورية الخوف.

وأشار شانسال الذي مكث في بلجيكا لمدة عام ونصف ويقيم حاليًا في قبرص، إلى أنه لم يطلب اللجوء السياسي في أي دولة أوروبية، لأن “القلاع يتم غزوها من الداخل ويجب أن يستمر النضال من الداخل. مهما كانت العواقب، يجب تحملها”.

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