بيروت (زمان التركية) – ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن قائد الجيش العماد جوزيف عون رفع كتابا إلى وزير الدفاع يطلب فيه التمديد التقني الاستثنائي 6 أشهر لرئيس الوفد المفاوض بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن العماد عون وجه الكتاب إلى وزير الدفاع موريس سليم، يطلب فيه هذا التمديد لأن رئيس الوفد العسكري المفاوض العميد بسام ياسين يحال إلى التقاعد في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه فيما أبدى وزير الدفاع موافقته المبدئية على هذا الطلب، يبقى التوقيع بانتظار القرار السياسي من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي وُضِع في جو أن التمديد استثنائي ومرتبط بالمفاوضات حول ترسيم الحدود لا أكثر، بخاصة أن اتفاق الإطار ينص على أن يكون الوفد عسكريا كي لا تعطى المفاوضات أي طابِع مدني وتفسر في ما بعد وكأنها شكل من أشكال التطبيع.

وفي السياق، قالت صحيفة “الجمهورية” إن الوفد اللبناني المفاوض بملف ​ترسيم الحدود​ قدم لعون طرحا متكاملا وتصوراته حول الدوافع التي قادت ​إسرائيل​ الى طرح عملية التنقيب مجددا في شكلها ومضمونها وتوقيتها، وتحديدا في المنطقة التي ستثير حفيظة الوفد اللبناني الذي سبق له أن حذر من أنها يمكن أن تتحول من منطقة إسرائيلية “خالصة” إلى منطقة “متنازع عليها”.

وذكرت أن الوفد المفاوض سلم العرض نفسه الى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أمس الأول، عشية اللقاء الذي عقده بوحبيب مع السفيرة الأمريكية ​دوروثي شيا​.