القاهرة (زمان التركية) – نفى وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي مزاعم إثيوبيا بعرقلة مصر خطط التنمية لديها، وكشف أن بلاده عرضت المساعدة والتعاون في بناء أول سد على النيل الأزرق.

وقال عبد العاطي في مقابلة أجرتها معه قناة “العربية” الخميس، إن الادعاءات الإثيوبية لا أساس لها من الصحة، حيث أن مصر طالبت البنك الدولي ببناء أول سد على النيل الأزرق بالتعاون بين الدول الثلاث، لكن إثيوبيا خالفت ذلك وجاءت بسد جديد لم “يدرس جيدا”.

وأوضح أن بلاده لم تعترض على مشروع سد تيكيزي الذي يعمل حاليا ويولد الكهرباء ويخزن 10 مليارات متر مكعب من المياه، مؤكدا أن مصر لم تعترض وقالت إنها تريد التنمية والرخاء في إثيوبيا.

وأشار إلى أن القاهرة كانت ترغب في الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل بما يضمن مصالح جميع الأطراف، مضيفا أن رؤساء وزراء إثيوبيا السابقين تعهدوا بعدم نقص مياه مصر ولو بمقدار كوب واحد، لكن عندما طلبت القاهرة البرهنة على ذلك عبر اتفاقيات مكتوبة رفضوا.