أنقرة (زمان التركية) – انفقت وزارة الثقافة في تركيا ما يقرب من مليون ليرة تركية على كتاب طهي من تأليف سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان.

كتاب أمينة أردوغان “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون” استهلك من ميزانية الوزارة مبلغًا هائلًا أنفق على الطباعة والترويج.

الوزارة أنفقت 275 ألف ليرة تركية لنشر الكتاب، و700 ألف ليرة للحدث الترويجي للكتاب في إسطنبول.

ويهدف الكتاب إلى نقل الوصفات التقليدية التي تعود إلى قرون إلى الأجيال القادمة من خلال تسجيل وصفاتهم الأصلية.

سيتم نشر كتاب “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون” باعتباره كتابا مرموقًا ضمن إصدارات الرئاسة في نطاق الترويج الدولي رفيع المستوى.

تحت رعاية الرئاسة، تم طرح مناقصتين منفصلتين للطباعة والترويج للكتاب الذي نفذته وزارة الثقافة والسياحة وبدعم من وكالة الترويج السياحي والتنمية التركية. عقدت مناقصة نشر الكتاب من قبل المديرية العامة للمكتبات والمطبوعات في 3 يونيو 2021 ووقعت الوزارة عقدا بقيمة 275 ألف ليرة تركية مع شركة تسمى Ofset Filmcilik ve Printing في 8 يوليو، نتيجة للمناقصة المقدمة من ثلاث شركات طباعة.

سيكون الكتاب، متاحًا باللغة التركية ضمن إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، في المكتبات اعتبارًا من أكتوبر 2021.