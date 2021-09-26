أنقرة زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضطهد المجتمع، زاعمًا أنه سيذهب مع أول انتخابات.

وأوضح كليجدار أوغلو أن الحكومة التركية بقيادة أردوغان بدأت اللعب بقوانين الانتخابات، من أجل الحافظ على السلطة، مضيفا أنه قد تجري ترتيبات في قانون الانتخابات من شأنها منع التحالفات.

وأكد كليجدار أوغلو أنه مهما فعل أردوغان فإن الحقيقة التي وضعها التاريخ أمام الشعب التركي هي أن أيام حكومته مؤقتة، وأنها ستسقط في أول انتخابات ستعقد في البلاد، نظرًا لممارستها القمعية المنتشرة في كل مجالات الحياة وتجاه جميع فئات الشعب.

وتابع كليجدار أوغلو: “لم يستخدم أردوغان الموارد بشكل صحيح، ولم يستطع تحديد الأولويات بشكل صحيح، وكان محبوسًا في القصر، وانفصل عن حقائق تركيا. والآن يبحث عن كيففية البقاء في السلطة. مهما كان التغيير الذي يدخله في أي قانون خاص بالانتخابات فإنه سيذهب. المجتمع لا يريده بعد الآن”.

وشدد كليجدار أوغلو على أن الانتخابات الأولى التي ستجري في تركيا ستؤدي إلى تغيير الحكومة، مضيفا: “مع رحيل الحكومة الحالية ستأتي إلى بلادنا ثقافة حقيقية للمصالحة، حيث إن هناك عداء غير ضروري بين الأحزاب السياسية تغذيه الحكومة.. تركيا بحاجة للتخلص من هذا العداء في أسرع وقت ممكن. يجب أن نواصل مسيرتنا مع إستراتيجية دولة قوية تحقق النمو بطريقة صحية تضع الإنسان في المرتبة الأولى ‘.