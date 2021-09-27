أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن التركية في مدينة أكسراي حملات متزامنة على 45 مركزا خاصا تقدم دورات تعليمية في مختلف المجالات، وذلك بدعوى توظيفهم معلمين مفصولين بتهمة الصلة بحركة الخدمة.

المداهمات التي انطلقت بناء على بلاغات تفيد عمل مدرسين مفصولين بموجب مراسيم حالة الطوارئ في المراكز التعليمية المذكورة شارك فيها 225 فردا من القوات الأمنية، بينهم عناصر من الشرطة وإدارة وحدة الضرائب والإدارة التعليمية وهيئة الضمان الاجتماعي.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن السلطات تتهم 45 مركزا تعليميا خاصا بتشغيل المدرسين العاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية بدون تراخيص.

وأفادت المصادر أن السلطات الرسمية قامت بتحديد مالكي المراكز التعليمية الخاصة ومدرائها ومساعدي مدرائها وجميع المدرسين العاملين بها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات رسمية بحقهم.

وأعلنت ولاية أكسراي أنها ستصدر بيانا حول الأمر وسط مزاعم بفرض غرامات مالية على المدرسين بقيمة 45 ألف ليرة.

يذكر أن الحكومة التركية لا تعترف بأي حقوق للمدرسين المفصولين بقرارات مراسيم حالة الطوارئ حتى ولو حصلوا على قرار البراءة من المحكمة لدرجة أنها تطالب الشركات والمؤسسات بالحصول على وثيقة ممن يتقدم إليها للعمل تثبت عدم صلته بحركة الخدمة.