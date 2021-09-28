أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات في تركيا بحبس 19 شخصا تم اعتقالهم بسبب تقديم مساعدات مادية إلى أسر السجناء بمدينة أوردو.

وصادرت فرق الشرطة في أوردو أموال الذين اعتقلتهم داخل مطعم في بلدة جولايلي أثناء اجتماعهم بحجة أن تلك الأموال هي مساعدات مادية.

وفي إطار التحقيقات تم تفتيش منازل وورش عمل الأشخاص المعتقلين، حيث قامت فرق الأمن خلال أعمال التفتيش بالاستحواذ على 370 ألف ليرة و100 ألف و665 دولارا و17 ألفا و150 يورو و1.5 كيلوجرام من الذهب ونقلهم إلى مديرية الأمن.

وجهت السلطات للمعتقلين تهم مساعدة أسر أفراد حركة الخدمة بالسجون وتعليم أبنائهم.

أمس تم عرض 42 شخصا على دار العدل في مدينة أوردو التي قضت بحبس 19 منهم وإخلاء سبيل 23 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

قام أقارب المعتقلين بتقديم الدعم لهم أثناء عرضهم على المحكمة، بينما سارع داعمون لهم بالتجمع أمام المحكمة لرفع الروح المعنوية للمعتقلين هاتفين: “أحسنتم، أنتم لستم مذنبين”.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل 130 ألف موظف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.