أنقرة (زمان التركية) – اضطرت وزارة الثقافة والسياحة التركية، للدفاع عن كتاب الطهي الذي يحمل توقيع أمينة أردوغان قرينة الرئيس، والذي أنفقت عليه الوزارة ما يقرب من مليون ليرة تركية.

الوزارة أوضحت أن كتاب “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون”، لم تكتبه أمينة أردوغان، بل كتبه أبرز الأكاديميين والخبراء في مجال الطهي.

وأضافت الوزارة أن أمينة أردوغان كتبت فقط مقدمة الكتاب، وقامت بالترويج له.

وجاء في البيان أن الكتاب أعد للتعريف بثراء المطبخ التركي والتراكم الثقافي الذي يحمله معه في الخارج.

كما أشار البيان إلى أن العمل تم إعداده للنشر من أجل دعم فعاليات “عام فن الطهو” المعلن عنها من أجل لفت الانتباه إلى ثراء المطبخ التركي وتقديمه للعالم.

وتابع البيان: “هذا العمل الذي يلفت الانتباه بنصه عالي الجودة ومحتوياته المصورة وحظي بتقدير القراء والخبراء بالرغم من الوقت القصير جدا الذي مر منذ نشره، أطلقنا دعوة لتقديم الوصفات الأصلية للمطبخ التركي حول العالم”.

يذكر أن الكتاب الذي أنفقت عليه وزارة الثقافة 275 ألف ليرة تركية لنشره، و700 ألف ليرة للحدث الترويجي له في إسطنبول سيكون متاحا باللغة التركية ضمن إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، في المكتبات اعتبارًا من أكتوبر 2021.