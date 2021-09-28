أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة السياحة والثقافة في تركيا بيانا بشأن كاتب “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون”.

البيان يأتي عقب تسليط تقارير الضوء على أن الكتاب من تأليف أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي، وأنه تم إنفاق 950 ألف ليرة لطباعته والترويج له.

ولم تتطرق الوزارة في بيانها إلى تكلفة الكتاب، بينما قالت إن الأخبار المتداولة حوله غرضها خلق انطباع سلبي عنه.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الكتاب رغم إعداده خلال فترة قصيرة إلا أنه نال مديح الخبراء.

الوزارة أفادت أن هذا الكتاب سيتم نشره لدعم فعاليات “عام فن الطهي” وأسبوع المطبخ التركي الذي سيُعقد في عام 2022 لتقديم المطبخ التركي للعالم بأسره ولفت الانتباه إلى ثراء المطبخ التركي.

وأضافت الوزارة أن الكتاب، الذي دعمته السيدة أمينة أردوغان بكتابة مقدمته والمشاركة في الفعاليات الترويجية له، عمل على إعداده أبرز أكاديمي وطهاة هذا المجال.

واللافت في البيان أنه لم يوضح تكلفة الكتاب بينما قالت تقارير إنها قاربت مليون ليرة.

وفق تقارير أنفقت وزارة الثقافة 275 ألف ليرة تركية لنشر الكتاب، و700 ألف ليرة للحدث الترويجي له في إسطنبول.