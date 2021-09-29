دبي (زمان التركية)ـ أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة تفقدية لجناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 دبي قبيل افتتاحه رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش زيارته لدولة الإمارات للمشاركة في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي -سيملس الشرق الأوسط 2021-.



وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، و المفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020، أن الأمين العام تنقل مساء الثلاثاء بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً إعجابه ببساطة وملاءمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.

وأوضح زكي أن جناح الجامعة العربية، الذي تم إعداده تحت شعار ” ألف مفتاح ومفتاح”، يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي و الاستقرار و التنمية.

و أوضح السفير زكي بأن الأمين العام أعرب عن إعجابه بفكرة إعداد واجهة الجناح من مجموعة من ‘الوجوه العربية’ من مختلف المجتمعات والأصول بما يعكس التنوع الكبير الذي تتسم به التركيبات السكانية في العالم العربي مشيرا إلى أن تنفيذ الفكرة أضفي بعداً انسانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا على جناح الجامعة وأكسبه تميزاً يضاف إلى تميز موقعه الفريد داخل المعرض.

وأضاف أن الأمين العام عاين بعض ما تعرضه النوافذ “المفاتيح” العشرة للجناح، و التي تعرف الزائر بشكل مبسط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها و مقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.

و أوضح أن مشاركة جامعة الدول العربية في اكسبو دبي، وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم، لا تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه إلى إقامة عدد من الفعاليات و الأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر و يتوافق مضمونه مع محاور معرض إكسبو دبي والتي تركز على موضوعات الابتكار و الشباب و المرأة.

واختتم السفير زكي تصريحه مشيراً إلى إعراب الأمين العام عن امتنانه للدعم الذي تلقته الجامعة من دولة الإمارات ومن إدارة إكسبو دبي 2020 والذي مكن الجناح من الخروج بالشكل المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه على جهود فريق الأمانة العامة على جهودهم الكبيرة طيلة أربع سنوات و التي تكللت بتقديم الجناح بشكل مبتكر وحداثي.

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