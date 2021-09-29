أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، إنه يتوجب فرض عقوبات جديدة على تركيا في حال شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية اس 400 جديدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية عقب تشغيل تركيا منظومة الصواريخ الروسية.

وتناول مينينديز التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية شراء أنقرة الدفعة الثانية لمنظومة أس 400 جديدة.

وذكر مينينديز في تصريحاته أن الجانب الأمريكي كان واضح وصريحا أثناء صياغته لقانون كاتسا (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) مفيدا أن فرض عقوبات على أي منظمة تتعاون على مستوى بارز مع الجيش الروسي أو الوحدات الاستخباراتية الروسية أمر إلزامي.

أردوغان قال خلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية إن أنقرة قد تشتري منظومة أس 400 جديدة من روسيا على الرغم من الضغوط الأمريكية.

تصريحات أردوغان جائت في أعقاب انزعاجه من عدم لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن له خلال قمة الأمم المتحدة.

وكانت واشنطن علقت مشاركة تركيا في تصنيع المقاتلات الأمريكية F 35 وأوقفت حصولها على الطائرات من نفس النوع، على خلفية إصرارها على الحصول على أنظمة الدفاع الروسية.