أنقرة (زمان التركية) – تقدم البرلماني التركي المعارض عن حزب الخير، ياسين أوزترك، بمذكرة استفهامية إلى البرلمان بشأن كتاب “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون” الذي يحمل توقيع قرينة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، وتولت وزارة الثقافة والسياحة تمويل طباعته والترويج له.

أوزترك انتقد النفقات الباهظة التي تحملتها ميزانية الوزارة رغم إصدار الحكومة وثيقة “الإجراءات التقشفية” المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي.

وطرح أوزترك الأسئلة التالية خلال المذكرة الاستفهامية مطالبا كلا من نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، ووزير الثقافة والسياحة، محمد أرسوي، الرد عليها:

– كم بلغ حجم نفقات طباعة وترويج كتاب قرينة الرئيس بعنوان “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون”؟

– كم نسخة سيتم طباعتها من مطابع وزارة الثقافة والسياحة للترويج لهذا الكتاب على الصعيد الدولي؟

– خلال وثيقة التقشف رقم 14 لعام 2021 تم إصدار تعليمات باتباع جميع المؤسسات الحكومية للإجراءات الواردة بها باستثناء رئاسة الشؤون الإدارية برئاسة الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة البرلمان. فما سبب إقصاء الكتاب المشار إليه من الإجراءات التقشفية وتولي الوزارة نفقاته؟

– وورد في الوثيقة أيضا عدم عقد أية فعاليات أو مؤتمرات أو احتفالات ذكرى سنوية أو احتفالات مشابهة أو تنظيم جولات أو موائد طعام أو دعوات مشابهة أو تقديم هدايا أو أية نفقات تحت مسميات أخرى باستثناء الأعياد الوطنية والاجتماعات الدولية. ونصت الوثيقة أيضا على عدم استخدام مخصصات التمثيل والاستقبال في غير الحالات الضرورية. لذا ما هي الحالة الضرورية التي استوجبت إنفاق مبالغ هائلة لأجل طباعة وترويج كتاب قرينة الرئيس؟

– هل حصلت قرينة الرئيس على عوائد من وراء هذا الكتاب في إطار “حقوق الملكية الفكرية”؟

يذكر أن وزارة السياحة والثقافة في تركيا أصدرت بيانا بشأن كاتب “المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون” عقب تسليط تقارير الضوء على أن الكتاب من تأليف أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي، وأنه تم إنفاق 950 ألف ليرة لطباعته والترويج له.

ولم تتطرق الوزارة في بيانها إلى تكلفة الكتاب، بينما قالت إن الأخبار المتداولة حوله غرضها خلق انطباع سلبي عنه، وذكرت أن هذا الكتاب سيتم نشره لدعم فعاليات “عام فن الطهي” وأسبوع المطبخ التركي الذي سيُعقد في عام 2022 لتقديم المطبخ التركي للعالم بأسره ولفت الانتباه إلى ثراء المطبخ التركي.

وأضافت الوزارة أن الكتاب، دعمته السيدة أمينة أردوغان بكتابة مقدمته والمشاركة في الفعاليات الترويجية له، بينما عمل على إعداده أبرز أكاديمي وطهاة هذا المجال.

واللافت في البيان أنه لم يوضح تكلفة الكتاب بينما قالت تقارير إنها قاربت مليون ليرة.

وفق تقارير أنفقت وزارة الثقافة 275 ألف ليرة تركية لنشر الكتاب، و700 ألف ليرة للحدث الترويجي له في إسطنبول.