أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يتردد في إذلال بلاده.

استهداف كيليتشدار أوغلو لأردوغان، جاء تعليقا على المقابلة التي أجراها أردوغان مع قناة سي بي إس الأمريكية.

أوضح كيليتشدار أوغلو أن أردوغان قام بتجميل أمريكا على الشاشات الأمريكية، ولا يخجل من إذلال تركيا، مستنكرا قوله “أمريكا ليست تركيا، إنها دولة قوية للغاية”.

تساءل كيليتشدار أوغلو: “كيف تقول مثل هذا الكلام؟!”.

كيليتشدار أوغلو أشار إلى أن أردوغان حصد نتيجة كلامه المعسول لواشنطن، حيث وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقائه لبضع دقائق خلال قمة العشرين.

وتابع زعيم المعارضة: “الآن يرى شعبنا الحقيقة، وسوف تراها -يا أردوغان- في صندوق الاقتراع. معكم، سندفن التصورات التي خلقتها على مر السنين! لن تجعل هذا البلد الكريم يتعرض للمزيد من الضرر يا أردوغان”.

وكالة الأناضول أعلنت مساء الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيلتقي بالرئيس أردوغان على هامش قمة العشرين الشهر المقبل في روما. يأتي ذلك بعد أن عبر أردوغان عن انزعاجه من عدم لقاء بايدن به على هامش قمة الأمم المتحدة في نيويورك.