أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 44% من الأتراك لا يعتبرون إسرائيل بمثابة “عدو”.

أجرت شركة متروبول، دراسة استقصائية حول نظرة الجمهور إلى الدول الأجنبية في تركيا.

في استطلاع شهر يونيو، سئل المواطنون “ما رأيك في علاقات الدول التالية مع تركيا؟”.

عدد من المشاركين في الاستطلاع، اعتبروا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعداء.

في قائمة أعداء تركيا احتلت إسرائيل المرتبة الأولى على أنها “العدو” بنسبة 56.1 في المائة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 41.1 في المائة. تتبع إنجلترا هذين البلدين.

ورغم أن أكثر من نصف الأتراك يعتبرون إسرائيل التي تقيم معها الحكومة شراكة اقتصادية على أنها “عدو” لكن النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى.

حسب نتائج الاستطلاع، احتلت قطر المرتبة الأولى في فئة “حلفاء” تركيا.

وبلغت نسبة من يرون قطر “شريكًا ضروريًا” 24 بالمائة.

ألمانيا جاءت في المركز الثاني. من ناحية أخرى، احتلت روسيا المرتبة الثالثة في ترتيب الحلفاء.