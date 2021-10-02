أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار التجزئة والجملة في إسطنبول، وفقا لبيانات غرفة تجارة اسطنبول.

وبحسب بيانات غرفة التجارة، ففي اسطنبول، تم تسجيل زيادة بنسبة 2.22 في المائة في أسعار التجزئة و 2.90 في المائة في أسعار الجملة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

مؤشر سبل العيش للأجور، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في اسطنبول، ارتفع بنسبة 19.77 في المائة سنويًا في المتوسط، ومؤشر أسعار الجملة الذي يعكس الجملة زيادة حركة الأسعار ارتفع بمعدل 28.72 بالمائة سنويًا في المتوسط.

وبالنظر إلى البيانات المذكورة على أساس شهري، لوحظ زيادة بنسبة 2.2 في المائة في أسعار التجزئة و2.90 في المائة في أسعار الجملة في سبتمبر.

وعند تحليل تغيرات الأسعار على أساس قطاعي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 15.61٪ في مجموعة النفقات الأخرى في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

وفي هذه الفترة، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 6.07 في المائة في الثقافة والتعليم والترفيه، و 3.71 في المائة في الملابس، و 3.56 في المائة في الإسكان، و 2.57 في المائة في السلع المنزلية و 0.74 في المائة في الغذاء، و 0.34 في المائة في النقل والاتصالات. وانخفضت بنسبة 0.02 في المائة في الصحة و رعاية شخصية.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 5.56 في المائة في المواد الغذائية، و 1.82 في المائة في المناجم ، و 1.80 في المائة في الوقود ومواد الطاقة، و 1.71 في المائة في المواد غير المصنعة، و 0.92 في المائة في مواد البناء، و 0.26 في المائة في المنسوجات. في نفس الفترة، انخفضت أسعار الجملة للمواد الكيميائية بنسبة 3.39 في المائة.