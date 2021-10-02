أنقرة (زمان التركية)ـــ توقع استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” التركية حول “توقعات التضخم” أن يرتفع معدل التضحم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة 1.34 في المائة.

الاقتصاديون المشاركون في مسح توقعات التضخم بلغ عددهم 23 خبيرًا اقتصاديًا.

وبحسب الاستطلاع، بلغ متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم لشهر سبتمبر 1.34٪.

توقعات الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع لشهر سبتمبر في نطاق كانتب بين 0.71 في المائة على الأقل و2.30 في المائة على أعلى مستوى.

وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم لشهر سبتمبر (1.34٪)، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي كان 19.25٪ في الشهر السابق، إلى 19.69٪.

ارتفع التضخم الشهر الماضي بنسبة 1.12٪ في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وخلال أغسطس الماضي سجل التضخم النقدي في تركيا أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان من عام 2019 مسجلا 19.25 في المئة بعدما ارتفع مؤشر أسعار الفنادق والمطاعم والسلع الغذائية بشكل فاق المتوقع خلال الأشهر الماضية.

من المنتظر أن تعلن هيئة الإحصاء التركية يوم الاثنين 4 أكتوبر، عن معدل التضخم النقدي لشهر سبتمبر.

وتقترب النسبة التي توقعتها الأناضول لمعدل التضخم النقدي، مع نتائج استطلاع رأي لوكالة رويترز.

ووفق نتائج استطلاع رأي لوكالة رويترز للأنباء بمشاركة 17 اقتصاديا، فإن معدل التضخم النقدي في تركيا لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري سيسجل 19.7 في المئة بالتزامن مع التراجع المفاجئ في قيمة الليرة التركية عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وعلى الرغم من تجاوز معدلات التضخم سعر الفائدة أقدم البنك المركزي الشهر الماضي وبشكل غير متوقع على خفض سعر الفائدة إلى 18 في المئة.

وأسفرت مخاوف خفض الفائدة، التي تزامنت مع تأكيد رئيس البنك المركزي التركي على معدلات التضخم الأساسي، عن تسارع وتيرة تراجع قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 16 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.