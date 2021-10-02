أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك “يونيكريديت ” أحد البنوك الإيطالية الرائدة، ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا إلى 10.40 ليرة تركية.

مع خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 19 في المائة إلى 18 في المائة في 23 سبتمبر، بدأت البنوك الأجنبية في تغيير توقعاتها لكل من سعر الفائدة وسعر الدولار / ليرة تركية.

وصرح الاقتصاديون من يونيكريديت، بأنهم يتوقعون أن يصل معدل التضخم النقدي إلى 18.4 في المائة في نهاية العام.

يونيكريديت، يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر، سينخفض ​​سعر الفائدة إلى 14.5٪ في عام 2022.

ويتوقع الاقتصاديون أن يكون سعر الدولار / ليرة تركية 9.30 في نهاية العام، ويتوقعون أن يكون المعدل 10.40 في نهاية عام 2022. توقعات الاقتصاديين لنهاية عام 2021 لليورو / ليرة تركية عند 11.07.

وقبل أيام قال مدير بنك العمل التركي، هاكان أران، إنه يتوقع خفض سعر الفائدة مرة أخرى بنحو 100 نقطة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري وأن بلوغ سعر الدولار 9 ليرات هو اختيار متعمد للإدارة الاقتصادية.

أضاف هاكان في تصريح لوكالة (بلومبرج) أن هناك جانب من تقلب العملة يدعم الإنتاج بطريقتين، قائلا: “الموردون يزيدون صادراتهم كلما ارتفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، أما المنتجون يعتقدون أن بإمكانهم صنع النسخة المحلية من المنتج المستورد نظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد. لذا أعتقد أن رفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة هو خيار متعمد على ضوء هذا الأمر.

شركة “ستاندرد تشارترد” المصرفية البريطانية، رفعت توقعاتها للتضخم في تركيا بنهاية2021 إلى 17.5 في المائة من 15.2 في المائة، بينما يتوقع أن ينخفض ​​معدل السياسة إلى 15 في المائة. وكان التقدير السابق للبنك 16 بالمئة.

من جهة أخرى توقع استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” التركية أن يرتفع معدل التضحم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة (1.34٪)، ليرتفع إلى 19.69٪ حيث يبلغ حاليا 19.25٪.