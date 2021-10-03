عمان (زمان التركية)ــ تلقى الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين اتصالا هاتفيا اليوم الأحد من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان مقتضب “جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما #الأردن #سوريا — RHC (@RHCJO) October 3, 2021

وكالة الأنباء السورية قالت في بيان عاجل “الرئيس بشار الأسد يجري اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

وكان لملك الأردن تصريحات في السنوات الماضية يشير فيها إلى بقاء الأسد في السلطة وتحسن الأوضاع في سوريا.