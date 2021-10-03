أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، حكومة حزب العدالة والتنمية بالمسئولية عن تفشي المخدرات في البلاد.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال معسكر حزب الشعب الجمهوري الذي أقيم في ولاية بولو أبانت تحت شعار “نحو القرن الثاني، الاستراتيجية الصحيحة”.

كيليتشدار أوغلو قال إن “هناك مستنقع مخدرات في البلاد، خاصة داخل الأحياء الفقيرة”، مشيرا إلى أن “الأمر الأكثر إيلاما هو تعاون أباطرة المخدرات والسلطة السياسية”. وفق تعبيره.

وأكد زعيم المعارضة أن تركيا لم تشهد مثل هذا الوضع من قبل.

وتابع: “إذا كنت تعتقل الشخص لمجرد أنه قام بالتغريد، إذا كنت تحتجزه في السجن بسبب التعبير عن أفكاره بحرية، فلدينا مشكلة”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن المصدر الرئيسي للمشاكل في تركيا هو المؤسسة السياسية، ووعد بالوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة، وأن لديهم استعداد لتحمل مسؤولية كبيرة.

وذكر كيليشدار أوغلو أنه “إذا كان هناك نظام قضائي لا ينفذ قرار المحكمة الأوروبية ولا ينفذ قرار المحكمة الدستورية، فإن لديهم مشكلة خطيرة. يتم فصل أشخاص من وظائفهم بمرسوم قانون -الطوارئ-. إذا تم طردهم بعد إنهاء واجباتهم العامة، فإن هناك مشكلة”.