أنقرة (زمان التركية) – جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، وعوده بإعادة جميع المفصولين تعسفيًا خلال حالة الطوارس إلى عملهم خلال أسبوع واحد.

زعيم المعارضة التركي الطامح للوصول إلى الحكم خلال الانتخابات المقبلة قال إنه لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن أولئك الذين تم فصلهم من عملهم بموجب مرسوم القانون، مضيفا: “سنعيدهم جميعا إلى مناصبهم في غضون أسبوع بقرارات قضائية”.

وأكد كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة أن حزبه سينهي معاناة كل مواطن تركي، مع توليهم السلطة في البلاد.

كما انتقد كيليتشدار أوغلو سياسة الحكومة الخارجية، حيث قال: “نحن لا نقبل أبدًا أسلوب الإدارة الذي يتنقل ذهابًا وإيابًا مثل كرة بينج بونج.

سوف نتبع سياسة خارجية مشرفة. سنحقق السلام في الداخل والسلام في العالم. سنحل كل مشكلة”.

زعيم المعارضة قال إن “الملايين من الناس في تركيا يحاولون العيش على دخل أقل من حد الجوع، والبطالة وصلت إلى مستويات عليا”.

تابع : “هناك أبحاث اكاديمية حول الفقر المدقع في تركيا. هناك الملايين لا يستطيعون دفع فواتيرهم. منذ عام 2014، انخفض دخل الفرد بشكل منهجي. لم تكن هناك مثل هذه الصورة في تاريخ جمهورية تركيا. تركيا تحكمها قرارات -عشوائية- يومية. لا توجد خطة. ستظهر أمامنا صور أثقل وأكثر خطورة. يعلم الجميع أن كل شيء من الإبرة إلى الخيط سيتعرض للزيادة. من المسؤول عن هذه الارتفاعات -في الأسعار-؟ يجب أن نسأل من الذي يسبب لنا هذه المشاكل؟”.

وكشفت نتائج دراسة حديثة أجراها عدد من المحامين الأتراك أن 98% من المفصولين تعسفيا من العمل في تركيا بقرارات رئاسية خلال حالة الطوارئ، لن يصوتوا مجددا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وخلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بالفصل التعسفي لأكثر من 170 ألف موظف.