بغداد (زمان التركية)ــ أعلنت جامعة الدول العربية المشاركة في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة استجابة لطلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهت بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السيد السفير د. سعيد أبو علي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لمراقبة الانتخابات النيابية في العراق والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر 2021.

ووفق بيان صادر عن الجامعة “البعثة وصلت العراق بتاريخ 3 أكتوبر 2021 لتشارك في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع”.

وستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي المتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، ورفعه إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية العراق.

بعثة جامعة الدول العربية أعربت عن تطلعها بأن “يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقاً لطموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار”.