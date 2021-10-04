أنقرة (زمان التركية) – عثرت فرق الحفريات والتنقيب على “الرمز التأسيسي” للولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ديار بكر التركية.

خلال أعمال التنقيب في قلعة زرزيفان المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي يبلغ عمرها 3000 عام في ديار بكر، تم العثور على الرمز التأسيسي للولايات المتحدة.

أجريت التحليلات العلمية على الشارة الواقعة على عمق 125 سم تحت الأرض في الجزء الشرقي من الجدران عند مدخل قلعة زرزيفان. نتيجة للتحليل، تقرر أن الشارة ظلت تحت الأرض لمدة 250 عامًا تقريبًا.

قال مدير الحفريات وعضو هيئة التدريس في جامعة دجلة الدكتور، أيتاتش جوشكون، إن الكلمة اللاتينية “E Pluribus Unum” التي تعني “واحد من الكثرة” مكتوبة على الشارة، وهذا أول شعار رسمي لأمريكا.

في السابق كان يعتقد أن معنى الجملة هو أنه من بين العديد من الولايات (المستوطنات) تشكلت دولة واحدة. إلا أنه في السنوات المؤخرة أصبح يعتقد أنه من بين العديد من الناس، الأعراق والأديان، والديانات والأصول تشكل شعب واحد وأمة واحدة، على مبدأ قدر صهر.

أضاف جوشكون أنه تم إنتاج الزخرفة الموجودة على الشارة في أمريكا منذ عام 1902.

في عام 1914، تم استخدام الشارة على زي الجنود في الحرب العالمية الأولى.

وذكر جوشكون أنهم لا يعرفون كيف وصلت الشارة إلى زرزيفان، وأوضح أن الشارة تزامنت مع فترة تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرموز لا تزال مستخدمة في الولايات المتحدة.

بينما لا توجد معلومات محددة حول كيفية وصول الشارة إلى ديار بكر، قدم جوشكون، بعض التوقعات قائلا “ربما جاء بها شخص ما. لا نعرف ما إذا كان قد تركها هناك أم سقطت منه أم دفنها هنا”.

وفي إشارة إلى استمرار الأبحاث بشأن الشارة، قال جوشكون إنه بعد الانتهاء، يمكن عرض الشارة في المتحف.