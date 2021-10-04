أنقرة (زمان التركية) – قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مع تركيا لتجنب حدوث توتر جديد بين البلدين.

وأعرب قرقاش خلال مشاركته بمؤتمر السياسات العالمي في دبي عن ترحيب بلاده بمراجعة تركيا الأخيرة لعلاقاتها مع مصر والإخوان والسعودية وغيرها، مشيرا إلى أن “الالتقاء في منتصف الطريق والتواصل أمر بالغ الأهمية”.

حوار ثري ومعمق مع تييري دي مونتبريال في "مؤتمر السياسات العالمي" حول التوجهات السياسية الخارجية لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة، والبحث في تحديات النظام الاقليمي والدولي… بناء جسور التواصل والثقة أدوات فاعلة ومثمرة فيما الفراغ والتصعيد تحديات تواجه النظام الإقليمي #ابوظبي pic.twitter.com/L3PDw7iBIU — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 2, 2021

وأضاف قرقاش الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى فبراير 2021 وكثيرًا ما كانت له تصريحات مناهضة لتركيا، إن الأتراك إيجابيون للغاية بشأن المحادثات معهم.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وأعلن الرئيس التركي عقب هذا اللقاء عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده.

ومؤخرًا كانت هناك خطوة إماراتية متوقعة على أثر التقارب الدبلوماسي الأخير مع تركيا، حيث فرضت السلطات حظرًا على سادات بكر زعيم المافيا الذي شن هذا العام من دبي هجوما على مسئولين حاليين وسابقين ورجال أعمال مقربين من الرئيس رجب أردوغان.