أنقرة (زمان التركية) – قالت مؤسسة بحثية إن التضخم النقدي المرتفع في تركيا انعكس سلبا على الموظف الذي يتقاضى الحد الأدني للأجور.

مجموعة أبحاث التضخم قالت إن ذوي الدخل المنخفض تراجع رواتبهم بنحو 700 ليرة بسبب ارتفاع التضخم هذا العم.

وفقًا لهيئة الإحصاء التركية، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 19.58 بالمئة، بنسبة 13.04 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.

المجموعة المستقلة لأبحاث التضخم ENAG، قالت إن معدل التضخم السنوي الحقيقي هو 44.7٪.

بحسب بيانات المجموعة، كان معدل التضخم حوالي 33 بالمائة منذ بداية العام. هذا المعدل يعني أن الحد الأدنى للأجور، وهو 2000 ليرة تركية، انخفض بمقدار 700 ليرة منذ بداية العام.

المشكلة الرئيسية للاقتصاد في تركيا هي التضخم والبطالة المتزايدة.

وفقًا لبيانات الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.25٪ شهريًا تماشيًا مع التوقعات في سبتمبر. وارتفع معدل التضخم السنوي من 19.25 بالمئة إلى 19.58 بالمئة. أعلن معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم “الأساسي” هو 16.98.

وكانت أقل زيادة سنوية 1.80٪ في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ. وكانت المجموعات الرئيسية التي كانت الزيادة فيها أعلى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هي الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 28.79 في المائة، والسلع المنزلية بنسبة 23.27 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 23.27 في المائة على التوالي.

وهناك شكوك جدية بين الجمهور حول دقة بيانات هيئة الإحصاء التركية لأن هناك فجوة بين ارتفاع الأسعار والبيانات الصادرة عنها.